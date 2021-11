Diebe stahlen sowohl in der Nacht zum Dienstag als auch in der Nacht zum Mittwoch in der Oderstraße Matratzen. Dazu wurde jeweils das Schloss eines Warencontainers im Bereich der 20er-Hausnummern aufgebrochen. Die Polizei prüft, ob bei den zwei Einbrüchen dieselben Täter zugange waren und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06181 9010-0.

stru/Polizei Offenbach