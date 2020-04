Zwei Ziegen in Eichenbühl getötet - Polizei ermittelt

Im Januar und Februar verstarben einem Tierhalter zwei Ziegen auf einer Wiese, Nähe der Straße „In den Rittern“. Nun fand der Geschädigte im Ziegengehege einen selbstgelöteten Metallhaken mit mehreren kleineren Widerhaken daran. Nach Sachlage ist davon auszugehen, dass ein bislang Unbekannter diesen Haken mit Futter bestückte und den Ziegen zum Fressen gab. Die restlichen Tiere wurden von dem Geschädigten auf eine andere Wiese verbracht.

Fahrradfahrer unter Drogen und Alkoholeinfluss

Großheubach. Am Freitag, kurz nach 06.15 Uhr, wurde in der Vereinsstraße ein Schlangenlinien fahrender Mann auf seinem Drahtesel erblickt und deshalb einer Kontrolle unterzogen. Bei dem 20-Jährigen konnte deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden, zudem zeigte er deutliche drogentypische Auffälligkeiten. Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,49 Promille. Eine Blutentnahme war die Folge. Gegen den Fahrradfahrer wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

E-Scooter-Fahrerin angetrunken und unter Drogeneinfluss

Bürgstadt. Am Donnerstag, gegen 17:30 Uhr wurde in der Erfstraße die Führerin eines E-Scooters kontrolliert, da sie zuvor mit Ausfallerscheinungen auf der Gegenfahrbahn fuhr. Bei der 23-Jährigen konnte zunächst starker Alkoholgeruch bemerkt werden und sie zeigte auch drogentypische Ausfallerscheinungen. Der obligatorische Alkoholtest ergab einen Promillewert von 0,96; ein Schnelltest auf Drogen verlief positiv, woraufhin eine Blutentnahme erfolgte. Die junge Frau wird sich nun auch unter anderem wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten müssen.

Unfallflucht in Miltenberg

Miltenberg. In der Zeit von Dienstag, 07:15 Uhr bis Donnerstag, 13:30 Uhr wurde in der Breitendieler Straße ein Skoda angefahren und dabei vorne rechts beschädigt. Der unbekannte Verursacher fuhr davon und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Unfallflucht in Stadtprozelten

Stadtprozelten. Ein in der Hauptstraße entgegenkommendes dunkles Fahrzeug touchierte am Mittwoch, gegen 05.25 Uhr, den Außenspiegel eines Toyotas. Ohne sich um den angerichteten Sachschaden zu kümmern, setzte der unbekannte Fahrer – eine nähere Beschreibung des Fahrzeuges ist nicht bekannt – seine Fahrt fort. Der Flüchtige hinterließ einen Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Auto zerkratzt in Kleinheubach zerkratzt

Kleinheubach. Ein bisher unbekannter Vandale zerkratzte in der Friedenstraße zum zweiten Mal einen Pkw Seat. Zunächst stellte die Geschädigte am Morgen des 04.04. einen Kratzer an ihrem Seat fest. In der Nacht zum vergangenen Donnerstag wurde ein weiterer Kratzer an dem Fahrzeug hinzugefügt. Der Pkw war zu beiden Tatzeiten in der Friedenstraße abgestellt. Die Höhe des Sachschadens ist bis dato noch nicht bekannt.

Wer hat verdächtige Wahrnehmungen gemacht ? Die Polizeiinspektion Miltenberg nimmt jederzeit Hinweise, die zur Ermittlung der unbekannten Straftäter führen, telefonisch oder per E-Mail entgegen.

dc/Meldungen der Polizei Miltenberg