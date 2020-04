Zwei Wildunfälle nähe Alzenau

Mömbris. Am Donnerstag gegen 20:30 Uhr befuhr eine 31-jährige Mitsubishi-Fahrerin die Staatsstraße 2443 von Hohl in Richtung Rothengrund als ein Reh die Straße kreuzte. Es kam zum Unfall. An dem Mitsubishi wurde die Fahrzeugfront eingedrückt und es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 €. Die Fahrerin blieb unverletzt.

Alzenau-Michelbach. Am Donnerstag gegen 20:55 Uhr kam es auf der Staatsstraße 2305 zwischen Michelbach und Alzenau zu einem Wildunfall. Eine 38-jährige Ford-Fahrerin kollidierte mit einem Reh, sodass die Front des Autos eingedrückt wurde. Der Sachschaden beträgt ca. 1.000 €.