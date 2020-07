Zwei Wildunfälle in Karsbach und Mittelsinn

Am Freitagmorgen gegen 4.30 Uhr befuhr ein 48-jähriger Autofahrer die Staatsstraße 2434 von Aschenroth in Fahrtrichtung Seifriedsburg. Dabei querte einReh die Fahrbahn. Der 48-Jährige konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Da das vermutlich verletzte Wild in den angrenzenden Wald flüchtete, wurde der Jagdpächter zur Nachsuche verständigt. Am VW Passat entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500,-Euro.

Mittelsinn/Aura, Lkr. Main-Spessart. Gegen 5.45 Uhr kam es auf der Ortsverbindungsstraße Mittelsinn/Aura erneut zu einem Wildunfall. Hier rannte ebenfalls ein Reh auf die Straße und wurde vom Audi eines 43-jährigen Autofahrers erfasst und getötet. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 3000,-Euro.

dc/Meldungen der Polizei Gemünden