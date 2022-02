Zwei Wildunfälle bei Karsbach und Aura

Am Sonntagmittag gegen 14.45 Uhr fuhr laut Polizei ein 52-jähriger Autofahrer auf der Staatsstraße 2434 von der Hainbuche kommend in Fahrtrichtung Aschenroth. Hierbei erfasste sie einen Rehbock, welcher die Fahrbahn querte. Das Wild wurde hierbei getötet. Am Pkw Opel entstand Sachschaden in Höhe von rund 750 Euro.

Am Freitagabend gegen 18 Uhr befuhr ein 53-jähriger Autofahrer die Staatsstraße 2303 von Fellen in Richtung Aura. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Reh. Das Reh verendete. An seinem BMW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Polizei Gemünden/kick