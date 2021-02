Zwei Wildunfälle bei Fellen

Am Donnerstagmorgen gegen 05:00 Uhr befuhr eine 29-jährige Autofahrerin die Staatsstraße 2303 von Burgsinn kommend in Fahrtrichtung Fellen. Kurz vor Fellen kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Reh. Da das vermutlich verletzte Tier flüchtete, wurde der Jagdpächter zur Nachsuche verständigt.

Ob am KIA ein Sachschaden entstanden ist, muss noch durch eine Werkstatt überprüft werden.

Fellen-Rengersbrunn. Am Donnerstagabend, gegen 18:30 Uhr, befuhr eine 24-jährige Autofahrerin die Kreisstraße MSP 18 von Rengersbrunn in Fahrtrichtung Fellen. Dabei erfasste sie ein die Straße querendes Reh. Das Wild verendete. Am Fiat entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000,- Euro.

sob/Polizei Gemünden