Zwei Wildunfälle bei Eußenheim und Zellingen

Wildunfall mit Wildschwein

Eußenheim, Lkr. Main-Spessart Am Samstag, den 05.12.2020, kam es in den frühen Morgenstunden zu einem Wildunfall zwischen einem Auto und einem Wildschwein. Die 42-jährige Autofahrerin fuhr auf der B27 von Aschfeld kommend in Richtung Eußenheim, als sie mit einem Wildschwein kollidierte. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Es musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Das Wildschwein verendete noch an der Unfallstelle.

Wildunfall mit einem Reh

Zellingen, Lkr. Main-Spessart Am Freitag, den 04.12.2020,kam es in den Abendstunden zu einem Wildunfall auf der Staatsstraße 2437 zwischen Zellingen und Duttenbrunn. Ein 60-jähriger Autofahrer kollidierte hierbei mit einem Reh, welches daraufhin verendete. Dabei wurde der Wagen des Autofahrers beschädigt. Der Sachschaden wird hier auf etwa 3000 Euro geschätzt. Aufgrund der Jahreszeit muss vermehrt mit Wildwechseln gerechnet werden. Daher bittet die Polizei alle Fahrzeugführer, vor allem in den ländlichen Bereichen umsichtig zu fahren.

Scheibe an Skaterhalle Karlstadt eingeworfen

Karlstadt, Lkr. Main-Spessart Zwischen dem 26.11.2020 und dem 03.12.2020 wurde die Skaterhalle am Bahnhof von Karlstadt durch Unbekannte beschädigt. Der unbekannte Täter warf eine Scheibe des Gebäudes ein und beschmierte die dortige Eingangstüre. Dadurch entstand der Stadt Karlstadt als Besitzer der Skaterhalle ein Sachschaden von ca. 300 Euro.Die Polizeiinspektion Karlstadt bittet um Zeugenhinweise, welche unter der Tel.-Nr.: 09353/9741-0 mitgeteilt werden können.

dc/Meldungen der Polizei Karlstadt