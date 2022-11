Zwei Warnbaken und Baustellenschilder in Kreuzwertheim gestohlen

Der Schaden wird mit 750 € angegeben.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Fahrrad in Marktheidenfeld gestohlen

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart Am vergangenen Montagabend, zwischen 20 und 23.30 Uhr, wurde ein weißes Fahrrad der Marke Single Speed, Typ Czetel, im Wert von 400 € in der Obertor-straße entwendet. Das Fahrrad stand verschlossen an einer Laterne. Das auffällig weiße Fahrrad ohne Gangschaltung hat einen gelben Hinterreifen sowie ein blaues Isolierband am Querbalken.

Sachdienliche Hinweise bitte persönlich oder telefonisch an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.