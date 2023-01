Zwei vorläufige Festnahmen nach Raub auf Apotheke in Büdesheim

Aufgrund des Hinweises der Zeugin veranlasste die Polizei das Anhalten eines Zuges am Bahnhof in Kilianstädten; in diesem nahmen sie sodann zwei Jugendliche als Tatverdächtige vorläufig fest. Ersten Erkenntnissen zufolge waren die beiden Tatverdächtigten zuvor in der Apotheke zugange und forderten unter Vorhalt eines Messers sowie einer Schusswaffe die Herausgabe der Tagesseinnahmen.

achdem diese in einer mitgeführten Tasche verstaut waren, flüchteten die beiden. Im Zuge der ersten Ermittlungen stellten die Beamten unter anderem das mutmaßliche Diebesgut sicher. Nach den polizeilichen Maßnahmen auf der Wache der Polizeistation in Maintal, wo das Duo unter anderem erkennungsdienstlich behandelt wurde, übergaben die Beamten die beiden ihren Erziehungsberechtigten.

Wer sah die Dieseldiebe in Langenselbold

Langenselbold. (aa) Dieseldiebe waren am Wochenende (Freitagabend bis Montagmorgen) auf einer umzäunten Baustelle "Am Kinzigsee" Ecke Kinzigseestraße zugange. An einem Kipper und einem Transporter brachen die Täter die Tankverschlüsse auf und zapften anschließend mehrere hundert Liter Treibstoff ab. An einem weiteren Kipper versuchten sie ebenfalls das Tankschloss aufzubrechen. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06181 9010-0.

Erlensee/Rückingen. (jm) Diebe waren am Wochenende in der Brückenstraße im Bereich der einstelligen Hausnummern auf einer Baustelle zugange. Zwischen Freitag, 16 Uhr und Montag, 8 Uhr, gelangten die Täter auf das Gelände. Anschließend hebelten sie einen Container auf und nahmen daraus eine Bohrmaschine im Wert von über tausend Euro mit. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 9010-0 zu melden.

Zeugensuche: Kanaldeckel in Großkrotzenburg entfernt

Großkrotzenburg (jm) Unbekannte waren in der Nacht zum Sonntag in der Rue d`Acheres unterwegs und entfernten fünf aus dem Rinnstein befindliche Kanaldeckel. Ein Anwohner alarmierte um kurz vor 9 Uhr die Polizei. Die Beamten fanden in unmittelbarer Nähe die fehlenden Gullydeckel auf und setzten diese wieder ein. Zudem fertigten die Ordnungshüter eine Strafanzeige wegen Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nun Zeugen, die in der Zeit zwischen Samstagabend, 23 Uhr und Sonntagmorgen, 8.30 Uhr, Beobachtungen gemacht haben und bittet diese, sich unter der Rufnummer 06181 9597-0 auf der Wache der Polizeistation in Großauheim zu melden.

Diebe brachen Baucontainer in Maintal auf

Maintal (aa) Diebe brachen am Wochenende (Samstagabend bis Montagfrüh) im Herbert-Belzen-Ring (zukünftiger Straßenname) einen Baustellencontainer auf. Sie stahlen Arbeitsgeräte und Zubehörteile im Wert von mehreren tausend Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06181 4302-0.

