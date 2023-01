Zwei Vermisste wohlbehalten wiedergefunden

Vorläufige Festnahmen nach vorangegangener Unfallflucht

Hanau. (fg) Im Rahmen der Fahndung nach einem VW nach einer vorangegangenen Unfallflucht auf der Landesstraße 3193 an der Anschlussstelle Lamboystraße in Fahrtrichtung Wolfgang am Mittwochabend stellten Beamte der Polizeistation Hanau I das mutmaßliche Verursacherfahrzeug stark beschädigt im Rodenbacher Weg fest. Zwei Männer im Alter von 18 und 24 Jahren, die sich beim Eintreffen der Streife noch im VW befanden, wurden vorläufig festgenommen. Zwei weitere Personen flüchteten aus dem Fahrzeug. Einer davon trug eine dunkle Jacke und wurde im Bereich der Neuhofstraße letztmalig gesehen. Ersten Erkenntnissen zufolge ereignete sich die Unfallflucht gegen 22.15 Uhr auf der Landesstraße 3193. Auf der Landesstraße wollte der VW-Fahrer in Richtung Wolfgang auffahren, verlor jedoch offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Auto und kam in einer dortigen Rechtskurve von der Fahrbahn ab. Hierbei überfuhr der VW ein Verkehrsschild und stieß mit der vorderen linken Fahrzeugfront gegen die Mittelleitplanke der Landesstraße 3193. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, machte sich der VW-Fahrer zunächst davon, ehe das Verursacherfahrzeug im Rahmen der Fahndung ausfindig gemacht werden konnte. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 15.500 Euro. Im Rahmen der Durchsuchung des VW, der zwecks Spurensicherungsmaßnahmen und zur Klärung der Fahrereigenschaft sichergestellt wurde, fanden die Beamten Betäubungsmittel. Die beiden vorläufig Festgenommenen mussten mit zur Wache, wo sie unter anderem erkennungsdienstlich behandelt wurden. Da beide offensichtlich unter Drogeneinfluss standen, mussten sie noch eine Blutentnahme abgeben. Die Polizei bittet Zeugen des Unfallgeschehens, die möglicherweise auch Angaben zum Fahrer des VW geben können, sich unter der Rufnummer 06181 9010-0 auf der Wache der Polizeistation in der Cranachstraße zu melden.

Polizei ermittelt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs auf Autobahn 66

Hanau-Erlensee (fg) Am Montagnachmittag ereignete sich auf der Autobahn 66 zwischen den Anschlussstellen Hanau/Nord und Erlensee in Richtung Fulda ein Auffahrunfall, bei dem ein Schaden von rund 4.500 Euro entstand. In diesem Zusammenhang ermitteln Beamte der Polizeiautobahnstation Langenselbold wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und suchen nach Zeugen. Gegen 16.30 Uhr war ein 36-Jähriger in seinem schwarzen Sprinter auf der Autobahn 66 in Richtung Fulda unterwegs. Laut den Angaben des Mannes aus Erlensee habe der Fahrer einer schwarzen Mercedes V-Klasse versucht den Sprinter abzudrängen. Ein Fiat habe den Sprinter zudem rechts überholt und sich vor den Wagen gesetzt; der 36-Jährige habe nicht mehr rechtzeitig bremsen können und es kam zum Zusammenstoß mit dem Fiat. Verletzt wurde niemand. Da die Unfallschilderungen des Mercedes- und auch des Fiat-Fahrers von den Angaben des Sprinter-Lenkers abweichen, bitten die Ermittler der Polizeiautobahnstation Langenselbold unter der Rufnummer 06183 91155-0 um Hinweise zum Unfallgeschehen.

