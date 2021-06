Der Unfall passierte gegen 6.30 Ihr am Montagmorgen. Ein 58 Jahre alter Opel-Fahrer, der in Richtung Frankfurt unterwegs war, fuhr an der Anschlussstelle Aschaffenburg-Ost von der Autobahn ab und war dabei auf die Gegenspur geraten. Dort prallte der Opel mit einem auffahrenden Mercedes-Transporter frontal zusammen.

Bei dem Unfall wurde der Opel-Fahrer in seinem Wagen eingeklemmt und schwer verletzt. Er musste von der Feuerwehr Aschaffenburg mit hydraulischem Rettungsgerät aus dem Fahrzeugwrack befreit werden. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht.

Stau nach Unfall auf A3-Abfahrt Aschaffenburg Ost - zwei Verletzte

Der Fahrer des Transporters, der leichter verletzt worden war, wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

In Folge des Unfalls war die komplette Anschlussstelle Aschaffenburg-Ost bis etwa 8 Uhr voll gesperrt, was einen langen Stau auf der A3 in Fahrtrichtung Frankfurt zur Folge hatte.

Ralf Hettler