Zwei Verletzte und sechs Fahrzeuge beschädigt in Hanau - Polizei sucht Unfallzeugen

Nach ersten Erkenntnissen befuhr gegen 19.25 Uhr ein 21-Jähriger mit seinem VW-Passat die Wachenbuchener Straße in Richtung Ortsausgang Mittelbuchen; ein 42 Jahre alter Hanauer fuhr mit seinem BMW X5 in entgegengesetzter Richtung. Hierbei soll der VW den entgegenkommenden BMW im hinteren Bereich touchiert haben. Anschließend verlor der Passat-Fahrer offensichtlich auch wegen überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle des Fahrzeugs und kam nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei stieß er mit einem parkenden VW Golf zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Golf auf den dahinter parkende VW Touran geschleudert, der wiederum auf einen grauen Peugeot 5008 geschoben wurde. Der VW Golf kam, nachdem er eine Gartenmauer eingerissen hatte, in einem Vorgarten zum Stehen. Der VW Touran und der Peugeot verkeilten sich ineinander und wurden auf die Fahrbahn gedrückt. Der Passat wurde durch die Wucht des Aufpralls zurück auf die Fahrbahn geschleudert und kam mittig der Fahrbahn zum Stehen.

Zudem wurde ein ebenfalls geparkter Ford-Focus durch ein umher geschleudertes Trümmerteil beschädigt. Der Fahrer und der Beifahrer des VW-Passats wurden bei dem Unfall augenscheinlich leicht verletzt und mit Rettungswagen in Kliniken verbracht. Eine Blutentnahme wurde bei dem Fahrer, der offensichtlich unter Drogeneinfluss stand, durchgeführt und der Führerschein einbehalten.

Die Polizei geht bei vier Fahrzeugen jeweils von einem Totalschaden aus. Diese mussten teilweise abgeschleppt werden. Auch die Feuerwehr Hanau war wegen auslaufender Betriebsmittel vor Ort. Im Zuge der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen musste die Wachenbuchener Straße für etwa zwei Stunden voll gesperrt werden. Die Polizei in Hanau sucht nun Unfallzeugen und bittet um Mitteilung unter der Rufnummer 06181 100-120.