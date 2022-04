Aber an diesem Ostersonntag kamen zwei in Not geratene Eichhörnchen zur Feuerwehr. Was war passiert?

Eingeklemmt im Zaun

Eingeklemmt in einem Zaun nahe der Bahnstrecke in Kahl fanden Passanten am Sonntag ein hilfloses Eichhörnchen. Ein zweites hielt sich verletzt im Nahbereich auf, blutete sogar aus dem Mund. Glücklicherweise konnten die Passanten das eingeklemmte Tier noch vor Eintreffen der Feuerwehr aus dem Zaun befreien. Nachdem die verletzten Eichhörnchen von der Feuerwehr aufgenommen wurden, kamen sie zur weiteren Behandlung zur „Eichhörnchenhilfe Spessart“.

Zwei verletzte und hilflose Eichhörnchen in Kahl

Der tierische Einsatz für die Feuerwehr konnte nach rund einer Stunde wieder beendet werden. Jetzt heißt es, den beidem Eichhörnchen gute Besserung wünschen.

Feuerwehr Kahl/Manuela Klebing