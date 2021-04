Zwei Verletzte nach Unfall in Marktheidenfeld - Vorfahrt missachtet

Zwei verletzte Autofahrer sowie ein Sachschaden in Höhe von 55.200 € sind die Bilanz einer Vorfahrtsmissachtung am Mittwoch, gegen 11:35 Uhr, auf der Bundesstraße 8. Der 59-jährige Fahrer eines VW Passats fuhr von Altfeld kommend in Richtung Hafenlohr. Am Abzweig zur Staatsstraße 2315 wollte er nach links abbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Opel Astra und stieß mit diesem zusammen. Die 50-jährige Fahrerin des Opels sowie der Passat-Fahrer erlitten dabei multiple Prellungen. Beide Personen wurden zur Untersuchung in Krankenhäuser gebracht. Die verunfallten Fahrzeuge wurden von Abschleppunternehmen geborgen. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Marktheidenfeld regelten während der Unfallaufnahme den Verkehr und reinigten die Fahrbahn.

Parkrempler in Lengfurt geklärt

Triefenstein-Lengfurt, Lkr. Main-Spessart Dank einer aufmerksamen Zeugin konnte ein Parkrempler geklärt werden. Es wurde beobachtet, wie ein Opel Meriva am Mittwoch, gegen 14:53 Uhr, beim Einparken einen weißen BMW 116i beschädigte. Anschließend entfernte sich die Verursacherin, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von gut 1000 € zu kümmern. Die Zeugin meldete ihre Beobachtungen und das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeugs der Polizei. Diese nahm die Ermittlungen auf und konnte eine 73-jährige Landkreisbewohnerin als Fahrerin ausfindig machen.