Zwei Verletzte nach Unfall auf B469 bei Klingenberg-Trennfurt

Der Unfall passierte am Ende der Ausbaustrecke der B469 im zweispurigen Bereich. Gegen 5.30 Uhr hatte eine Golf-Fahrerin, die in Richtung Miltenberg unterwegs war, die Ausfahrt Klingenberg verpasst und wollte im zweispurigen Bereich wenden. Dabei hatte die 25-Jährige den in selbe Richtung fahrenden Renault-Transporter übersehen. Der Fahrer des Renault konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte in die Seite des Golf.

Beim Zusammenprall wurden die Golf-Fahrerin und der Renault-Fahrer verletzt. Beide wurden nach einer notärztlichen Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden und sind beide wohl wirtschaftliche Totalschäden. Die Feuerwehr Trennfurt leuchtete die Unfallstelle aus, sicherte die Unfallstelle und leitete den Verkehr einspurig in beide Fahrtrichtungen um die Unfallstelle herum.

Gegen 7 Uhr konnte der Verkehr wieder frei fließen.

Ralf Hettler