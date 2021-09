Zwei Verletzte nach Unfall am Aschaffenburger Klinikum

Der Unfall passierte kurz vor 7 Uhr, als eine 20-jährige Golf-Fahrerin unterhalb des Aschaffenburger Klinikums von der Straße Am Krämersgrund nach links in die Alois-Alzheimer-Allee abbiegen wollte. Dabei hatte sie offenbar einen stadteinwärts fahrenden Opel Corsa übersehen. Die Corsa-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte in die Seite des Golf.

Dabei wurde die Golf-Fahrerin schwer verletzt. Sie war im Brustbereich eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit hydraulischem Rettungsgerät aus dem Auto befreit werden, bevor sie nach notärztlicher Erstversorgung ins Klinikum gebracht werden konnte. Auch die Corsa-Fahrerin erlitt leichtere Verletzungen und wurde ins Klinikum gebracht.

Bis die Verletzten versorgt und die Unfallwagen geborgen waren, war die Abzweigung komplett gesperrt, was den Lininenbus- und den Berufsverkehr erheblich ins Stocken brachte.

Ralf Hettler