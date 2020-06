Zwei Verletzte nach Auseinandersetzung in Groß-Umstadt

Die beiden Kontrahenten, ein 20 und ein 24 Jahre alter Mann, gerieten in Streit. Im Zuge der Auseinandersetzung schlug der 20-Jährige nach derzeitigem Kenntnisstand dem 24-Jährigen mit einem Gegenstand gegen den Kopf. Daraufhin soll es zu einem körperlichen Gerangel zwischen den beiden Männern gekommen sein. Hierbei fiel der 20-Jährige eine Treppe herunter und verletzte sich nach derzeitigem Kenntnisstand schwer. Er musste im Anschluss mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Auch der 24 Jahre alte Mann verletzte sich bei dem Gerangel leicht und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Warum die beiden Männer sich stritten und wie es zu dem Sturz kam, muss im Rahmen weiterer polizeilicher Ermittlungen geprüft werden.

Polizeipräsidium Südhessen