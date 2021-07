Zwei verletzte Menschen bei Frontalzusammenstoß nahe Goldbach

Der Fahrer eines Nissan war auf der A 3 in Richtung Frankfurt unterwegs und wollte die Autobahn an der Anschlussstelle Aschaffenburg-Ost verlassen. Zeitgleich befuhr ein Ford Galaxy selbige Auffahrt in Fahrtrichtung Frankfurt. Während sich der Ford-Fahrer mit seinem Pkw auf seinem Fahrstreifen befand, verließ der Nissan seinen Fahrstreifen immer wieder nach links in Richtung des Pkw Ford. Der 63-jährige Ford-Fahrer verlangsamte seine Fahrt deutlich, konnte dem entgegenkommenden Pkw aber auf Grund der rechtsseitigen Betonleitwand kaum ausweichen, weshalb es letztlich zu einem Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge auf der Fahrspur des Ford kam.

Die genaue Unfallursache ist bisher unklar. Der 56-jährige Unfallverursacher sowie sein Unfallgegner wurden leicht verletzt, der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt ca. 65.000 Euro. Vor Ort waren ebenfalls die Feuerwehr Aschaffenburg, die Autobahnmeisterei und zwei Rettungswagen eingesetzt.



Autofahrer überfährt Leitfposten

Bessenbach. Der Fahrer eines Mercedes wollte am Donnerstag gegen 06:00 Uhr die Autobahn an der Anschlussstelle Bessenbach verlassen. Hierbei verbremste er sich, überfuhr alleinbeteiligt einen Leitpfosten sowie den Fahrbahntrenner und beschädigte ein Verkehrszeichen. Der Pkw war nach dem Aufprall nicht mehr fahrbereit und musste während einer kurzen Sperrung der Ausfahrt geborgen werden. Der verursachte Sachschaden liegt bei insgesamt ca. 8500 Euro.

Sechs weitere leichte Verkehrsunfälle, keine verletzten und keine Verkehrsstörungen

Im Berichtszeitraum ereigneten sich auf den Autobahnen und deren Parkplätzen am Bayerischen Untermain darüber hinaus sechs einfach gelagerte Verkehrsunfälle. Hierbei wurde glücklicherweise niemand verletzt, der Gesamtsachschaden liegt bei ca. 13.000 Euro. Auf eine detaillierte Schilderung dieser Unfälle wird verzichtet. Es entstanden durch die Unfälle keine relevanten Verkehrsstörungen.