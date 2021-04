Zwei verletzte Frauen bei Unfall in Aschaffenburg

Ein 26-jähriger Lastwagenfahrer wollte gegen 20:30 Uhr an der Kreuzung am Waldfriedhof nach links in das Hafengebiet abbiegen. Hierbei übersah er vermutlich den KIA einer 53-Jährigen, die auf der Darmstädter Straße stadtauswärts unterwegs war. Beide Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich, dabei wurde die KIA-Fahrerin, sowie die 65-jährige Beifahrerin, leicht verletzt. Beide mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Feuerwehr Aschaffenburg sicherte die Unfallstelle ab, leuchtete diese aus, reinigte die Fahrbahn und regelte den Verkehr. Während der Lastwagen die Fahrt eigenständig fortsetzen konnte, musste der KIA abgeschleppt werden. Der Schaden dürfte sich auf über zehntausend Euro summieren.

Ralf Hettler