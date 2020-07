Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall in Lohr

Die 20-jährige Lenkerin eines BMW fuhr von der Bahnhofstraße in Richtung der B26. An der Einmündung in Richtung Bahnhof musste die 20-Jährige als Linksabbiegerin verkehrsbedingt anhalten. Das erkannte die nachfolgende 76-Jährige mit ihrem VW Golf zu spät. Sie fuhr deshalb auf den BMW der 20-Jährigen auf. Bei der Unfallaufnahme klagten die 20-Jährige und ihre 21-Jährige Mitfahrerin über Rücken- und Nackenschmerzen. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von je 1000 Euro.

Im Zeitraum vom 05.07.20 bis zum 14.07.20 wurde das Zylinderschloss der Seiteneingangstüre der Kirche in Pflochsbach von einem unbekannten Täter verklebt. Offensichtlich wurde ein Kleber ins Schloss gespritzt, so dass es unbrauchbar wurde. Der Sachschaden wird auf circa 300 Euro geschätzt.

Hinweise in der Sache an die Polizei in Lohr unter der Tel.-Nr. 09352/87410.

Polizei Lohr/ienc