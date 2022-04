Eine Audifahrerin bremste im Kolonnenverkehr vermutlich wegen eines vor ihr fahrenden Traktors stark ab. Ein nachfolgender Motorradfahrer konnte deshalb nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte mit seiner Maschine in das Heck des Pkw. Hierdurch kam der Motorradfahrer zu Fall und erlitt Verletzungen. Auch die Pkw-Fahrerin wurde hierbei verletzt. Beide kamen mit dem Rettungsdienst ins Klinikum Lohr a. Main. Das Motorrad war stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 10000,00 Euro.

Sachbeschädigung am Schulgebäude

Wombach. Vermutlich im Zeitraum der vergangenen Woche wurde an einem Schulgebäude in der Bachstraße von einem bisher unbekannten Täter die Jalousie beschädigt und ein Blitzableiter verbogen. Der Sachschaden beträgt ca. 100,00 Euro. Hinweise hierzu bitte an die Polizei Lohr a. Main unter Tel. 09352/87410 oder per Email.

Pressebericht der PI Lohr / grr