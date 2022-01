Zwei Verletzte bei Unfall nahe Marktheidenfeld

Dabei übersah sie einen vorfahrtsberechtigten 46-jährigen Autofahrer, der mit seinem BMW X 5 von Glasofen in Richtung in Marktheidenfeld unterwegs war, und stieß mit ihm zusammen. Nach dem Aufprall klagten beide Autofahrer über Schmerzen. Die Frau kam mit Schmerzen an rechtem Knie und Schulter ins Krankenhaus nach Lohr. Der Mann stand unter Schock und wurde mit Rückenschmerzen in die Rotkreuzklinik nach Wertheim eingeliefert. Beide Fahrzeuge mussten von Abschleppunternehmen geborgen werden. Am Seat entstand Totalschaden. Die Freiwilligen Feuerwehren von Marktheidenfeld und Glasofen unterstützten während der Unfallaufnahme und kümmerten sich um die ausgelaufenen Betriebsstoffe.

Autofahrer und Beifahrer unter Drogeneinfluss

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart. Unter Drogeneinfluss waren am Montagabend ein 18-jähriger Autofahrer und sein 19-jähriger Beifahrer mit einem VW Polo auf dem Äußeren Ring unterwegs. Gegen 23:20 Uhr wurden sie auf Höhe Kreuzbergstraße einer polizeilichen Kontrolle unterzogen. Dabei zeigte der Fahrer drogentypische Ausfallerscheinungen. Der Beifahrer hatte eine geringe Menge Marihuana in seiner Hosentasche. Bei beiden Männern verlief ein Urinvortest positiv auf Cannabis und Amphetamin. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und das Fahrzeug verkehrssicher abgestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnten die Beiden die Dienststelle wieder verlassen. Eine Anzeige folgt.

mci / Quelle: Polizei Marktheidenfeld