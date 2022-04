Zwei Verletzte bei Unfall in Erlenbach

Bei einem Verkehrsunfall in Erlenbach wurden zwei Frauen leicht verletzt.

Eine Ford-Fahrerin wollte gegen 18.30 Uhr die Miltenberger Straße in Richtung Mechenhard queren, vermutlich übersah sie dabei einen anfahrenden VW und kollidierte mit diesem im Frontbereich.

Beim Zusammenstoße wurde die Unfallverursacherin und die Fahrerin des VW leicht verletzt Ein zufällig hinzugekommener Notarzt kümmerte sich zusammen mit einer Assistentin um die Erstversorgung der Verletzten. Während die Ford-Fahrerin in ein Krankenhaus eingeliefert wurde, gab sich die VW-Fahrerin eigenständig in Behandlung. An beiden Autos entstanden wirtschaftliche Totalschäden, sie mussten abgeschleppt werden. Der Schaden summiert sich auf mehrere tausend Euro.

Während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten war der Kreuzungsbereich teilweise gesperrt.

Ralf Hettler