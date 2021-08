Zwei Verletzte bei Unfall in Elsenfeld

Eine 53-Jährige fuhr mit ihrem Pkw Citroen von Kleinwallstadt (OT Hofstetten) nach Elsenfeld (OT Eichelsbach) und streifte einen Pkw Skoda seitlich, der in der Gegenrichtung unterwegs war. Die beiden Fahrzeuglenkerin blieben hierbei unverletzt. Die Citroen-Fahrerin setzte ihre Fahrt fort und kollidierte im unmittelbaren Anschluss unter wiederholter Missachtung des Rechtsfahrgebotes frontal mit einem Pkw Renault des Gegenverkehrs. Durch diesen Zusammenstoß wurden die 53-Jährige und auch die 58-jährige Renault-Fahrerin leicht verletzt. Die Unfallverursacherin stieg hiernach aus ihrem Fahrzeug und suchte zu Fuß das Weite. Sie konnte etwa einen Kilometer vom Unfallort entfernt durch eine Streife der PI Obernburg festgenommen werden. Die Flüchtige befand sich offensichtlich in einer psychischen Ausnahmesituation und wurde ärztlicher Behandlung zugeführt. Die abschließende Klärung der Unfallursache ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

In der Zeit von 00:00 bis 08:00 Uhr ereignete sich am Montag im Triebweg auf Höhe des Anwesens Nr. 16 ein Verkehrsunfall, bei dem ein bislang unbekannter Täter mit seinem Fahrzeug einen geparkten BMW 118d beschädigte. Hiernach suchte der Verursacher das Weite. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Obernburg in Verbindung zu setzen.

mci / Quelle: Polizei Obernburg