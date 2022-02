Zwei Verletzte bei Unfall in Aschaffenburg

Am Freitag gegen 14.10 Uhr befuhr der Fahrer eines Lkws die Schönbornstraße stadteinwärts, als der Fahrer des vorrausfahrenden Pkw Dacia verkehrsbedingt abbremsen musste. Dies bemerkte der Lkwfahrer zu spät und fuhr auf den Pkw Dacia auf. Die beiden Insassen des Pkws wurden hierbei leicht verletzt und vorsorglich mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 4000 Euro.

Betrunkener Jugendlicher beschädigte mehrere Fahrzeuge

Eine Anwohnerin teilte um 23.20 Uhr einen randalierenden Mann mit, der auf parkende Fahrzeuge in der Platanenallee einschlägt und gegen die Türen und Spiegel tritt. Der betrunkene 18-Jährige konnte in der Lindenstraße im Anschluss festgenommen werden. Er befand sich auf dem Heimweg und entlud offensichtlich seine Wut an parkenden Fahrzeugen. Bislang konnten fünf beschädigte Pkws festgestellt werden. Der ermittelte Sachschaden wird auf insgesamt 5000 Euro geschätzt.

Fahrer unter Drogeneinfluss

Während einer Verkehrskontrolle am Freitag gegen 16.20 Uhr im Magnolienweg wurden bei dem 23-jährigen Fahrer drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt. Er musste seinen Pkw stehen lassen und sich einer Blutentnahme unterziehen.

Geparktes Auto beschädigt

Am Donnerstag in der Zeit von 12.00 Uhr bis 14.00 Uhr stellte die Fahrerin eines grauen VW Sharans ihr Fahrzeug in der Kleinen Schönbuschallee auf einem Parkplatz ab. Als sie wieder zu ihrem Pkw zurückkehrte, bemerkte sie einen frischen Unfallschaden an der Beifahrertüre. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden von circa 1000 Euro zu kümmern.

Ladendieb festgenommen

Ein Ladendetektiv aus der City-Galerie konnte gegen 18 Uhr beobachten, wie drei Jugendliche Parfüm einsteckten. Als sie das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen wollten, wurden sie von dem Mitarbeiter angesprochen. Das Parfüm im Gesamtwert von über 315 Euro wurde sichergestellt und die drei Jugendlichen der Polizei übergeben.

Jugendgruppe fährt mit Taxi und prellt Zeche

Am frühen Samstagmorgen ließen sich sechs männliche Jugendliche vom Darmstädter Bahnhof nach Aschaffenburg transportieren. Da sie kein Bargeld mit sich führten, fuhr sie der Taxifahrer zu einer Bankfiliale in der Friedrichstraße. Dort verließen die Männer das Taxi mit dem Hinweis das Geld für die Fahrtkosten von 90 Euro abheben zu wollen. Entgegen den Versprechungen kamen sie nicht mehr zu dem Taxi zurück. Einer der Männer war circa 20 Jahre und trug eine auffällige Lederjacke mit Adler auf dem Rücken.

Kreis Aschaffenburg

Vorfahrt missachtet

Kleinostheim. Zu einem seitlichen Zusammenstoß zweier Fahrzeuge kam es am Freitag gegen 11.15 Uhr in der Hörsteiner Straße. Der Fahrer eines Pkw Audi beabsichtigte die Kreuzung Friedenstraße/Kardinal-Faulhaber Straße zu überqueren und übersah hierbei einen vorfahrtsberechtigen Pkw Opel. Es entstand ein Unfallschaden von circa 5500 Euro.

Unbekannte entwenden Alkohol und Trinkgeldkasse

Goldbach. Aus einem Getränkehandel in der Aschaffenburger Straße wurden um 18 Uhr zwei Flaschen Schnaps und die Trinkgeldkasse entwendet. Zwei Männer betraten nacheinander das Geschäft, griffen sich die Gegenstände und flüchteten nach Ansprache durch die Besitzer. Am Hoftor ließ ein Täter die Trinkgeldkasse fallen. Beide Unbekannte hatten ihre Kapuze tief ins Gesicht gezogen. Ein Mann trug schwarze Kleidung, der zweite trug eine dunkelblaue Jacke, eine schwarze Jacke mit weißem Aufdruck und eine blaue Hose mit seitlichen weißen Streifen.

Randalierender Jugendlicher beleidigt Polizeibeamte

Mainaschaff. Gegen 00.30 Uhr teilte eine Anwohnerin aus der Neubaustraße einen Mann mit, der in ihrem Hof stehen und schreien würde. Der eingesetzten Streifenbesatzung konnte der stark Betrunkene keine schlüssige Erklärung geben, warum er in dem Hof stehen würde. Auch konnte er seine Personalien nicht nennen. Als er zur Polizei Aschaffenburg verbracht werden sollte, begann der 21-Jährige die Polizisten lautstark zu beleidigen und um sich zu treten. Auch seine zwischenzeitlich eingetroffene Freundin konnte ihn nicht beruhigen. Auf der Dienststelle setzte er sein Verhalten fort, weswegen er in die Haftzelle verbracht wurde. Nachdem er seinen Rausch ausgeschlafen hatte, wurde er am Morgen wieder aus dem Gewahrsam entlassen.

mci / Quelle: Polizei Aschaffenburg