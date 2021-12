Zwei Verletzte bei Unfall in Aschaffenburg

Kurz nach 11.30 Uhr wollte ein 23-jähriger VW-Golf-Fahrer vom Gelände einer Shell-Tankstelle auf die Schönbornstraße verbotswidrig über die doppelte, durchgezogene Linie, in Richtung Aschaffenburg auffahren. Hierbei übersah vermutlich einen stadtauswärtsfahrenden Golf und kollidierte mit diesem. Der Unfallverursacher bliebt bei dem Unfall unverletzt. Im zweiten Golf wurde die 59-jährige Fahrerin und auch ein 61-jähriger Mitfahrer leicht verletzt. Beide wurden nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Feuerwehr Aschaffenburg sicherte die Unfallstelle ab und reinigte die Fahrbahn. Bis zur Bergung der Unfallfahrzeuge stand in beiden Fahrtrichtungen den Autofahrern nur eine Spur zur Verfügung. Dies führte zu erheblichen Staus. An beiden Fahrzeugen entstanden vermutlich wirtschaftliche Totalschäden, welche sich auf mehrere tausend Euro summieren.

