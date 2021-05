Zwei Verletzte bei Brand in Großostheim

Gegen 04:30Uhr wurde die Feuerwehr aus Großostheim zu einem Zimmerbrand in die Haarstraße alarmiert. Ein Wäschetrockner war in Brand geraten und hatte die Wohnung einer achtköpfigen Familie verraucht. Beim selbstständigen Verlassen des Gebäudes schalteten sie geistesgegenwärtig die Sicherungen aus und verhinderte somit Schlimmeres. Zwei Bewohner kamen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Sofort ging ein Trupp unter schwerem Atemschutz mit einer Wärmebildkamera in den Brandraum vor und konnte den bereits erloschenen Brand bestätigen. Durch die zuvor geöffneten Fenster zog der Brandrauch ebenfalls rasch ab, sodass die Wohnung nach kurzer Zeit rauchfrei war. Die Feuerwehr war mit insgesamt 21 Feuerwehrfrauen und -männern und fünf Fahrzeugen vor Ort. Einsatzleiter war Kommandant Alan Friedreich. Kreisbrandinspektor Otto Hofmann konnte die Einsatzfahrt abbrechen. Der Rettungsdienst war mit zwei Rettungswagen vor Ort. Einsatzende war gegen 5:20Uhr.

dasch / Quelle: Kreisbrandinspektion Aschaffenburg