Zwei Verletzte bei Alzenau: Rettungshuschrauber landet auf der A 45

Ein 76-Jähriger fuhr mit einem Ford gegen 12.40 Uhr in der Ausfahrt Alzenau-Mitte in der Kurve geradeaus und landete an der Leitplanke. Durch den Aufprall lösten die Frontairbags aus, der Fahrer erlitt dabei leichte Verletzungen im Gesicht und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Verletzungen der 72-jährigen Beifahrerin wurden vom Notarzt versorgt und die Patientin im Anschluss mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Derzeit geht die Polizei aber davon aus, dass keine Lebensgefahr besteht. Das beschädigte Fahrzeug, an dem ein Schaden von etwa 2000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden.

Eisenstange fliegt gegen Scheinwerfer

Waldaschaff. Am Samstag wurde gegen 11 Uhr eine etwa 30 Zentimeter lange Metallstange auf der Autobahn A 3 in Fahrtrichtung Würzburg gegen den Scheinwerfer eines Ford Focus geschleudert. Bislang ist unbekannt, wie das Eisenteil auf die Fahrbahn kam. Der Schaden beträgt etwa 250 Euro. Hinweise auf den Verlierer nimmt die Verkehrspolizei unter Tel. 06021/8572530 entgegen.

VPI Aschaffenburg-Hösbach/mkl