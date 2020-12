Ein 39-jähriger fuhr mit seinem VW-Polo in Richtung Obernburg. Auf der Brücke kurz vor der Abfahrt Wörth Nord kam er auf der eisglatten Fahrbahn, aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit, ins Schleudern. Das Fahrzeug kollidierte sowohl mit der Außenleitplanke als auch mit der Mittelleitplanke. Der Fahrzeuglenker und seine 52-jährige Beifahrerin mussten rettungsdienstlich versorgt werden und wurden vermutlich nur mit leichteren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Auto und der Leitplanke entstand ein Gesamtschaden von etwa 2500 Euro. Die Feuerwehr Wörth am Main war zur Absicherung und Fahrbahnreinigung mit ca. 20 Einsatzkräften vor Ort. Ebenso war die Straßenmeisterei Mainaschaff im Einsatz. Die Bundesstraße war etwa zwei Stunden voll gesperrt.

Betrunken Unfall gebaut

Elsenfeld. Am 28.12.2020 gegen 20.40 Uhr wurde der Polizei ein beschädigtes Fahrzeug auf der Staatsstraße 2308 am Kloster Himmelthal gemeldet. Vor Ort stellten die Beamten bei der 52-jährigen Fiat Fahrerin eine erhebliche Alkoholisierung fest. Ein freiwilliger Alkoholtest erbrachte einen Wert von ca. 1,14 Promille. Sie musste sich einer Blutentnahme unterziehen und der Führerschein wurde sichergestellt. Am Fahrzeug waren erhebliche Unfallbeschädigungen festzustellen. Die bisher durchgeführten Ermittlungen ergaben, dass die Frau von Dammbach zunächst nach Eschau fuhr und anschließend weiter zum Kloster Himmelthal. Etwaige Geschädigte oder Zeugen sollen sich mit der Polizeiinspektion Obernburg in Verbindung setzen.

Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Obernburg-Eisenbach. Am 28.12.2020 gegen 19.35 Uhr kam es auf der Bundesstraße 426 zu einem Verkehrsunfall. Eine 45-jährige fuhr mit ihrem Toyota in Richtung Mömlingen und geriet in einer leichten Rechtskurve, aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, ins Schleudern. Das Fahrzeug kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Die Fahrerin erlitt vermutlich nur leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Es musste abgeschleppt werden. Ebenso wurde ein Leitpfosten beschädigt. Der Gesamtschaden beträgt etwa 8000 Euro. Die Feuerwehr Eisenbach und die Straßenmeisterei waren zur Verkehrsabsicherung im Einsatz.

sob/Polizei Obernburg