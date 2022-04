Zwei Verkehrsunfälle mit leicht Verletzten in Nilkheim

Es kam zur Kollision mit einem entgegenkommenden Kia. Dieser wurde an einen erhöhten Bordstein gedrückt, sodass das vordere rechte Rad aus der Achse gerissen wurde. Der Nissan verlor durch die Wucht des Aufpralls das vordere linke Rad, das auf den Geh- und Radweg abgewiesen wurde. Augenscheinlich blieben der Nissan-Fahrer und der 21-jährige Kia-Fahrer unverletzt. Da bei dem 63-Jährigen jedoch eine medizinische Unfallursache nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde er vorsorglich einem Krankenhaus zugeführt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf mehreren zehntausend Euro.

Damm. Kurz darauf, gegen 16 Uhr, befuhr ein Daimler die Lange Straße in Richtung Ottostraße. Als der 21-jährige Fahrer die Heinrich-Böll-Straße passierte, übersah er einen von rechts kommenden und bevorrechtigten Renault. Der Daimler kollidierte frontal mit dem vorderen linken Radkasten des Renault. Der 21-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt und von den Rettern einem Krankenhaus zugeführt. Der 66-jährige Renault-Fahrer blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe.

Kreis Aschaffenburg

Mercedes angefahren und geflüchtet - Zeugen gesucht

Goldbach. Ein unbekannter Fahrzeugführer streifte im Zeitraum von Samstag, 11:30 Uhr, bis Montag, 10:00 Uhr, einen Mercedes. Das Fahrzeug war Am Geisberg am linken Fahrbahnrand abgestellt und weist nun Kratzer an den Türen der Beifahrerseite auf. Der Schaden beläuft sich im vierstelligen Bereich.

Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizei Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-0 entgegen.

Graffiti-Schmiererei in Kleinostheim

Ein unbekannter Täter beschmierte im Zeitraum von Montag, 18 Uhr, bis Dienstag, 09 Uhr, eine Garage. Diese steht in der Aschaffenburger Straße und weißt nun ein Gesicht in roter Sprühfarbe auf. Dem Eigentümer entstand ein Schaden in vierstelliger Höhe.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizei Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-0 entgegen.

Quelle: Polizei Aschaffenburg/ lady