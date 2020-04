Zwei Unfallfluchten - Peugeots in Wörth und Sulzbach geschrammt

Sulzbach, Lkr. Miltenberg Am 14.04.20, in der Zeit von 10:30 bis 14:00 Uhr, wurde ein schwarzer Peugeot, der in der Brunnengasse am Fahrbahnrand stand, von einem unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Dieser hinterließ einen Kratzschaden von mehreren hundert Euro und entfernte sich dann unerlaubt vom Unfallort.

Wörth a.M., Lkr. Miltenberg Eine weiter „Unfallflucht“ ereignet sich in Wörth, in der Zeit von 4 bis 5 Uhr, am 14.04.20. Dort streifte ebenfalls ein unbekannter Fahrzeugführer einen weißen Peugeot, der in der Landstraße geparkte war. Hier entstand ein Schaden von ca. 1000 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0

dc/Meldungen der Polizei Obernburg