Zwei Unfallfluchten in Miltenberg

Polo in der Krausenstraße angefahrern - Fahrer flüchtet

Miltenberg. Am Sonntag, in der Zeit von 10.30 bis 16.30 Uhr parkte in Miltenberg in der Krausstraße ein VW Polo. In dieser Zeit wurde das Fahrzeug angefahren und es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 500 Euro. Der Verursacher flüchtete unerkannt vom Unfallort.

Unfallflucht im Burgweg - Ford beschädigt

Miltenberg. Zu einer weiteren Unfallflucht kam es am Sonntag im Burgweg. Dort parkte in der Zeit von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr ein blauer Ford ordnungsgemäß in einer Parklücke Nähe der Kirche. In dieser Zeit wurde wohl beim Ausparken die hintere rechte Fahrzeugseite beschädigt. Ohne sich um den Schaden in Höhe von ca. 500,- EUR zu kümmern, fuhr der Verursacher unerkannt davon.

dc/Meldungen der Polizei Miltenberg