Zwei Unfallfluchten in Aschaffenburg - Polizei sucht Zeugen

Der Unfall im Striefwald im Hasenhägweg ist in der Zeit vom 08.03.22, 8 Uhr, bis zum 12.03.22, 10.30 Uhr passiert. Der Sachschaden liegt im dreistelligen Bereich.

In Damm hat der Mazda in der Elsavastraße gestanden und zu der Fahrerflucht ist es zwischen Montag, 14.15 Uhr und Mittwoch, 7 Uhr gekommen. Der Besitzerin ist ein Schaden von mehreren hundert Euro entstanden.

Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug in beiden Fällen nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-0 entgegen.

Zwei Mountainbikes gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Innenstadt. Am Dienstag, zwischen 12 Uhr und 15 Uhr, hat sich ein unbekannter Täter zwei Mountainbikes zu Eigen gemacht. Diese standen in einem Carport Am Rosensee und waren zwischen Rahmen und Vorderrad gesichert. Dem Besitzer entstand ein Schaden in dreistelliger Höhe.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-0 entgegen.

In Jagdhütte eingedrungen und Feuer gemacht - Zeugen gesucht

Mespelbrunn. Ein unbekannter Täter hat es sich im Zeitraum von Samstag, 17 Uhr bis Mittwoch, 13.30 Uhr in einer Jagdhütte gemütlich gemacht, die im Wald in der Nähe der Staatsstraße 2312 liegt. Zunächst verschaffte sich der Unbekannte durch auftreten der Tür Zugang ins Innere. Dort angekommen bediente sich der Täter am Holz und machte sich ein Feuer. Der so verursachte Sachschaden fällt eher gering aus. Entwendet wurde nach derzeitiger Kenntnis nichts.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-0 entgegen.

Mülltonnen ausgebrannt - Niemand verletzt

Hösbach. Am Mittwoch, gegen 13.15 Uhr, hat eine Mülltonne angefangen zu brennen. Diese war im Hof eines Mehrfamilienhauses in der Weißenbergerstraße abgestellt. Die Flammen gingen von der einen Tonne aus auf drei Weitere über. Neben dem so entstanden Sachschaden von mehreren hundert Euro blieb glücklicherweise ein Personenschaden aus. Das Wiederaufflammen entsorgter Kaminasche dürfte die Brandursache sein.

hosa/Quelle: Polizei Aschaffenburg