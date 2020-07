Zwei Unfallfluchten in Alzenau aufgeklärt

Die erste Unfallflucht ereignete sich um 07:45 Uhr in der Siemensstraße. Ein 65-jähriger tschechischer Lkw-Fahrer blieb mit seinem Fahrzeug bei der Durchfahrt des dortigen Kreisverkehrs mit seinem Fahrzeug an einem großflächigen Schild hängen. Er bemerkte den Schaden, setzte jedoch ohne sich um den Schaden zu kümmern, seine Fahrt fort.

Durch die Polizeibeamten konnte er in einer angrenzenden Firma ermittelt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Der Lkw-Fahrer durfte seine Fahrt erst nach der Entrichtung einer Sicherheitsleistung fortsetzen.

Der zweite Fall ereignete sich gegen 09:45 Uhr am Marktplatz. Hier blieb eine 75-jährige Fahrerin aus dem Landkreis Aschaffenburg beim Ausparken an einem abgestellten VW Touran, hängen. Auch sie entfernte sich von der Unfallörtlichkeit ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Aufgrund von Zeugenhinweisen, konnte sie noch am gleichen Tag ermittelt und vernommen werden. Auch hier entstand ein Gesamtschaden von ca. 1000 Euro.

E-Biker gerät auf die Gegenfahrbahn

Am Freitagabend befuhr ein 54-jähriger mit seinem E-Bike die Friedhofsstraße in Richtung Kirchweg. Eine 22-jährige bog mit ihrem Opel von der Schillerstraße kommend nach rechts in die Friedhofsstraße ab. Da der E-Bike Fahrer aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet, kam es zu einer seitlichen Berührung mit dem Opel. Der Fahrradfahrer wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 1100 Euro.

Streit endet im Verdacht einer Alkoholfahrt

Am Freitagabend kam es im Bereich der Gerichtsplatzstraße zu einer Streitigkeit zwischen einem 36-jährigen und einem 42-jährigen. Hierbei kam es zu einem Handgemenge. Der Ältere verständigte daraufhin die Polizei. Als diese den 36-jährigen Alzenauer kurze Zeit später zu Hause antraf, stellten sie bei diesem Alkoholgeruch fest. Nachdem er zuvor bei der Streitigkeit seinen Wagen führte, bestand der dringende Verdacht, dass er unter Alkoholeinfluss ein Kraftfahrzeug führte. Da ein Atemalkoholtest einen nicht unerheblichen Wert zu Tage brachte, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Gegen den 36-jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.