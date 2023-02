Zwei Unfallfluchten in Altbessingen und Eußenheim

Der Unfallverursacher entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle ohne sich um eine Regulierung des Schadens zu kümmern.

Eußenheim, Lkr. Main-Spessart: Im Zeitraum von Samstag, 04.02.2023, 18:30 Uhr bis Sonntag 05.02.2023, 09:50 Uhr wurde ein in der Hofriedgasse in Eußenheim geparkter Pkw Peugeot an der rechten hinteren Fahrzeugseite eingedellt und zerkratzt. Auch hier entfernte sich der Unfallverursacher unerkannt von der Unfallstelle.

Die Polizei Karlstadt bittet unter Tel.: 09353/97410 um Hinweise zu den Unfallfluchten.

Meldungen der Polizeiinspektion Karlstadt