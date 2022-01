Zwei Unfälle wegen nicht angepasster Geschwindigkeit auf der A3

Beim Fahrstreifenwechsel ins Schleudern geraten

Marktheidenfeld, A3 Ri. Passau/Linz. Gegen 13:40 Uhr befuhr ein 25-jähriger aus Sand am Main mit seinem VW auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Würzburg zwischen den Anschlussstellen Rohrbrunn und Marktheidenfeld. Beim Fahrstreifenwechsel auf den mittleren Fahrstreifen geriet das Fahrzeug auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern und kollidierte mit der Fahrzeugfront eines ordnungsgemäß auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Wohnmobils. Anschließend kam der VW nach rechts von der Fahrbahn ab und kam nach einer Kollision mit dem dortigen Wildschutzzaun zum Stehen. Glücklicherweise wurde kein Unfallbeteiligter verletzt. Am Fahrzeug des Unfallverursachers entstand ein Totalschaden mit Sachschadenshöhe von circa 12000€. Der Frontschaden am Wohnmobil lässt sich auf circa 12.500 Euro beziffern.

VW rutscht bei Hösbach in den Grünstreifen der A3

Hösbach, A 3 Richtung Passau/Linz. Gegen 21:00 Uhr beabsichtigte ein 27-jähriger Darmstädter mit seinem VW an der Anschlussstelle Hösbach auf die A3 in Fahrtrichtung Würzburg aufzufahren. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der VW kam daraufhin ins Schleudern, drehte sich um seine Hochachse und kam entgegen seiner vorherigen Fahrtrichtung auf dem Grünstreifen zum Stehen. Am Fahrzeug entstand ein Schaden am Kotflügel vorne links mit einer Sachschadenshöhe von circa 2000 Euro.

dc/Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach