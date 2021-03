Zwei Unfälle auf der A45 bei Alzenau - Keine Verletzten

Zunächst geriet der Audi einer 23-Jährigen, die Richtung Gießen unterwegs war, bei einem Spurwechsel auf der regennassen Fahrbahn außer Kontrolle.



Das Auto drehte sich und kam entgegensetzt zur Fahrtrichtung an der Mittelleitplanke zum Stehen. Am Audi entstand hierbei ein Schaden von ca. 10.000 Euro. In Richtung Aschaffenburg befuhr zur selben Zeit ein 42-Jähriger mit seinem Jaguar die A45.

Nach einem Überholvorgang auf der regennassen Autobahn geriet der Wagen ins Schleudern, prallten zunächst gegen die Außenleitplanke, wurde abgewiesen und prallte schließlich gegen die Mittelleiplanke. Hierbei riss ein Vorderrad des Pkws ab. Das Fahrzeug kam dann nicht mehr fahrbereit an der der Mittelleitplanke zum Stehen.

Der Wagen musste schließlich von der Unfallstelle abgeschleppt werden, hierzu wurde die A45 kurzzeitig voll gesperrt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 27.000 Euro.

Bei beiden Unfällen wurde glücklicherweise niemand verletzt.