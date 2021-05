Zwei Unfälle auf der A45

Das Verkehrszeichen wurde hierbei aus seiner Verankerung gerissen und beschädigte den Pkw im Frontbereich. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 2500 Euro, der Schaden am Verkehrszeichen sowie der verursachte Flurschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Der 57-jährige Fahrer musste ein Verwarngeld bezahlen, sein Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Aufgrund für die Wetterverhältnisse nicht angepasster Geschwindigkeit geriet am Mittwoch um 14:30 Uhr die Fahrerin eines Peugeot mit ihrem Pkw ins Schleudern, als sie an der Anschlussstelle Alzenau-Nord auf die A 45 in Richtung Gießen auffahren wollte. Beim Schleudervorgang touchierte sie mit der rechten Fahrzeugfront einen Teil der Leitplanke, die, ebenso wie ihr Pkw, leicht beschädigt wurde.

vd/VPI Aschaffenburg