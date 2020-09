Zwei Unfälle auf A45 bei Karlstein  Mann lebensgefährlich verletzt

+9 weitere Bilder Verkehrsunfall auf der A45 bei Karlstein

Auslöser war ein Unfall kurz nach 4.30 Uhr. Ein Iveco-Transporter, beladen mit Werkzeug und angehängter Estrichmaschine war in Richtung Aschaffenburg unterwegs, als der Fahrer wegen einer Panne auf dem Stadtstreifen anhalten musste. Ein Sattelzugfahrer prallte kurze Zeit später aus bisher nicht geklärten Gründen in das stehende Gespann. Dabei wurden Vier Insassen des Transporters und der Lastwagenfahrer verletzt. Ein Mann konnte ambulant behandelt werden, der Lastwagenfahrer und drei Mann aus dem Transporter mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Zwei Unfälle auf A45 – Mann lebensgefährlich verletzt

Stauende übersehen - Polo-Fahrer rutscht unter Sattelzug

In Folge dieses Unfalls staute sich der Verkehr auf der A45 in Richtung Aschaffenburg. Ein 58-jähriger Polo-Fahrer hatte gegen 5.30 Uhr das Stauende zu spät bemerkt und rutschte unter das Heck eines Sattelzugs, wo sich sein Polo verkeilte. Der Mann erlitt bei dem Unfall lebensgefährliche Verletzungen und musste nach einer notärztlichen Erstversorgung in ein Krankenhaus geflogen werden.

Der Fahrer des Sattelzugs kam mit dem Schrecken davon. Zur Klärung des Unfalls wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Feuerwehr Karlstein und der Rettungsdienst waren an beiden Unfallstellen im Einsatz. In Folge der Unfälle kam es auf der A45 zu zwei Vollsperrungen und längeren Staus.

rah