Zwei Schwerverletzte nach Auto-Überschlag in Babenhausen

Nach bisherigen Erkenntnissen schoss ein Audi über den Kreisel hinaus und überschlug sich. Nur knapp verfehlte der Unfallwagen einen Strommast. Beide Insassen des Audi wurden schwer verletzt. Sanitäter der Feuerwehr Babenhausen versorgten die Verletzen bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes.

Zwei Notärzte kümmerten sich im weiteren Verlauf um die medizinische Versorgung der Verunfallten. Beide wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Die Feuerwehr leuchtete die Unfallstelle aus und stellte den Brandschutz sicher. Wie Heiko Plischke, stellvertretender Stadtbrandinspektor der Feuerwehr Babenhausen berichtet, hat es in der Vergangenheit bereits mehrfach Unfälle an dieser Stelle gegeben.

Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.

Armin Lerch