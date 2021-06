Zwei Schwerverletzte bei Unfall auf A3 nahe Seligenstadt

Ein Fahrzeug überschlug sich dadurch mehrfach und kam auf dem Dach inmitten der Autobahn zum Stehen. Das andere Fahrzeug wurde quer über die Fahrbahn geschleudert und kam anschließend in entgegengesetzter Fahrtrichtung zum Liegen. Dabei wurden ein 20-jähriger und ein 38-jähriger Fahrer schwerverletzt. Sie mussten durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser transportiert werden. Aufgrund der ursprünglich gemeldeten Verletztenanzahl wurde ein Großaufgebot des Rettungsdienstes an die Einsatzstelle alarmiert. Die Autobahn war für mindestens eine Stunde vollgesperrt. Insgesamt waren rund 30 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei im Einsatz. Die Unfallursache und Schadenshöhe sind derzeit unklar.

mci / Quelle: 5vision.media