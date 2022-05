Zwei schwere Unfälle auf der A3 bei Waldaschaff - verletzte Personen

Die beiden Fahrzeuge waren gegen 13:15 Uhr auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs, als der Fahrer des Wohnmobils seinen Wagen bremsen wollte, um nicht zu dicht auf den Lkw aufzufahren. Aus unbekannten Gründen konnte er das Wohnmobil jedoch nicht verlangsamen und es kam zu einem Auffahrunfall. Hierbei wurde die Front des Wohnmobils sowie das Heck des Sattelaufliegers stark eingedrückt.

Eine Mitfahrerin im Wohnmobil wurde hierbei schwer verletzt. Sie wurde in ein Klinikum verbracht.

Während der Schaden am Wohnmobil auf 5.000 Euro geschätzt wird, beläuft sich der Schaden am Auflieger auf ca. 2.000 Euro.

Die Feuerwehren aus Waldaschaff und Weibersbrunn waren an der Unfallstelle im Einsatz.

Nach zunächst 10-minütiger Vollsperrung der Richtungsfahrbahn Frankfurt, blieb der rechte Fahrstreifen bis zum Abschluss der Aufräumarbeiten gesperrt.

Erneuter Zusammenstoß

Gegen 13:40 Uhr übersah der Fahrer eines Audi, der auf dem linken Fahrstreifen in gleicher Richtung unterwegs war, das Stauende des soeben entstandenen Rückstaus.

Er kollidierte, nach gescheitertem Bremsmanöver, mit dem Heck eines auf der mittleren Spur wartenden Ford Transit und anschließend mit dem Heck eines Mercedes Sprinter auf der linken Spur. Der Ford wurde durch den Aufprall auf den rechten Fahrstreifen beschleunigt. Hier verriss dessen Fahrer, bei dem Versuch den Lkw abzufangen, das Steuer und prallte daraufhin mit einem Lkw Iveco zusammen. Anschließend kippte der Ford Transit auf die rechte Fahrzeugseite und blieb hier liegen.

Der 25-jährige Audifahrer wurde in ein Klinikum gerbracht. Über seine Verletzungen war bis jetzt nichts Näheres bekannt.

Der entstandene Sachschaden an allen beteiligten Fahrzeugen beläuft sich auf insgesamt ca. 52.000 Euro.

Zwei Leichtverletzte nach Unfall auf der A3 in Höhe Aschaffenburg

Autobahn A 3 in Richtung Würzburg. Am Donnerstagvormittag, gegen 08:45 Uhr, befuhr ein 55-jähriger aus dem Aschaffenburger Landkreis die Autobahn A 3 in Richtung Würzburg. Höhe Aschaffenburg wollte er mit seinem Anhängergespann den Fahrstreifen nach links wechseln. Dort befand sich zum gleichen Zeitpunkt allerdings der Kleintransporter eines 31-jährigen aus Hessen, weshalb es zu einem seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Durch den Aufprall wurde der 23-jährige Beifahrer des Kleintransporter sowie der Fahrer des Autos leicht verletzt. Sie wurden vor Ort vom Rettungsdienst erstversorgt. Bei den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in geschätzter Gesamthöhe von rund 22.000 Euro. Sie mussten abgeschleppt werden. Die Aschaffenburger Feuerwehr war zur Absicherung der Unfallstelle vor Ort. Es wurden keine nennenswerten Verkehrsbehinderungen gemeldet.

Eine Leichtverletzte nach Unfall vor der Autobahneinhausung

Autobahn A 3 in Richtung Würzburg. Am Donnerstagabend gegen 19:15 Uhr, befuhr ein 49-jähriger mit seinem Sattelzug die Autobahn A 3 in Fahrtrichtung Würzburg. Vor der Autobahneinhausung bei Goldbach wollte er vom mittleren auf den rechten Fahrstreifen wechseln. Zum gleichen Zeitpunkt fuhr dort aber eine 18-Jährige mit ihrem Wagen. In der Folge kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch das Auto durch die Wucht des Aufpralls nach rechts gegen die Betonleitwand geschoben wurde. Beide Beteiligte kamen schlussendlich auf dem Seitenstreifen in der Autobahneinhausung zum Stehen. Durch den Verkehrsunfall verletzte sich die 18-jährige Autofahrerin leicht, musste allerdings durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der LKW wurde indes nur leicht beschädigt. Der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich nach Schätzungen der aufnehmenden Beamten auf ca. 9.000 Euro. Die Feuerwehren aus Goldbach und Aschaffenburg waren vor Ort und sicherten die Unfallstelle ab. Von nennenswerten Verkehrsbehinderungen ist nichts bekannt.

Quelle: Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach/lesa