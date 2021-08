Zwei Rehe bei Widunfällen in Sommerkahl und Kahl getötet

Sommerkahl, Lkrs. Aschaffenburg. Am 27.08.2021, gegen 2.30 Uhr, fuhr eine 53-jährige Heigenbrückerin mit ihrem Opel auf der Kreisstraße AB 19 vom Engländer kommend Richtung Vormwald. Nach etwa zwei Kilometern querte ein Reh die Fahrbahn und wurde von der Heigenbrückerin erfasst und getötet. An dem Opel entstand im Frontbereich ein Schaden in Höhe von rund 2.500 Euro.

Kahl am Main, Lkrs. Aschaffenburg. Am 26.08.2021, gegen 21.50 Uhr, fuhr eine 50-jährige Kahlerin auf der Alzenauer Straße und erfaßte kurz nach dem Ortsausgang ein querendes Reh. Das Reh verstarb noch an der Unfallstelle. An dem Toyota entstand ein Sachschaden im Frontbereich in Höhe von etwa 500 Euro.

dc/Meldungen der Polizei Alzenau