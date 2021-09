Zwei Promille: Johannesberger randaliert in Obernburg

Die Streife konnte die beschriebene Person auf Höhe des Amtsgerichtes antreffen. Der 21-jährige Mann aus Johannesberg war stark alkoholisiert. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Auf Grund des aggressiven Verhaltens des jungen Mannes, wurde dieser vorläufig in Gewahrsam genommen und zur Polizeiinspektion Obernburg verbracht. Dort wurde er später von einem verständigten Verwandten abgeholt und nach Hause gebracht. Im Nachgang konnte festgestellt werden, dass der Randalierer das Glas einer auf einer Mauer befindlichen Laterne in der Römerstraße eingeschlagen hatte. Weitere Beschädigungen konnten bislang nicht festgestellt werden.

Schwarzangler erwischt

Erlenbach. Am Samstagnachmittag bemerkte ein 49-Jähriger aus Erlenbach, der selbst Angler ist, eine ihm unbekannte, männliche Person am Mainufer zwischen der Gartenstraße und der Rosenstraße in Erlenbach. Der Mann hatte zwei Angeln ins Wasser gehängt. Da es im Bereich Erlenbach in letzter Zeit wohl vermehrt zu Fischwilderei gekommen ist, sprach der 49-Jährige den ihm unbekannten Angler an und bat diesen seine Angeldokumente vorzuzeigen, was dieser jedoch verneinte. Die verständigte Streife der Polizei Obernburg konnte bei der anschließenden Überprüfung feststellen, dass der ihn Erlenbach wohnhafte 47-jährige Angler, weder einen Angelschein noch einen Erlaubnisschein besitzt. Seine zwei Handangeln wurden daraufhin sichergestellt. Außer einem Strafverfahren wegen Fischwilderei, hat der Mann an diesem Tag nichts gefangen.

mkl/Polizei Obernburg