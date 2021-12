Zwei Polizisten in Birkenfeld bei Kontrolle leicht verletzt

Nachdem der 34-Jährige zuvor wegen Ruhestörung aufgefallen war und dabei stark alkoholisiert wirkte, wurde er „Am Rothen Berg" kontrolliert. Nach Verweigerung eines Atemalkoholtests sollte auf der Dienststelle eine Blutentnahme durchgeführt werden. Zunächst zeigte sich der Mann kooperativ, beleidigte aber kurz darauf die Beamten. Es kam zu Handgreiflichkeiten, sodass der Mann zu Boden gebracht wurde und gefesselt werden musste. Dabei wehrte sich der Mann mit Fäusten und Bissen, wodurch beide Beamten leichte Verletzungen erlitten. Auf der Dienststelle wurde dann eine Blutentnahme durchgeführt. Im Anschluss musste er den Rest der Nacht in Gewahrsam verbleiben. Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr, Widerstand und tätlicher Angriff gegen Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung folgen.

Sportplatz als „Driftplatz" missbraucht

Hafenlohr. Der alte Sportplatz an der Windheimer Straße ist am Sonntagabend als „Driftplatz" missbraucht worden. Ein Zeuge konnte vier Autos beobachten, deren Fahrer auf dem Fußballplatz herumfuhren, sodass der Rasen komplett vermatscht und umgewühlt wurde. Die Schadenshöhe muss noch ermittelt werden. Wer hat in diesem Zusammenhang weitere sachdienliche Beobachtungen z. B. zu den Fahrzeugen/Fahrern gemacht?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.