Zwei Pedelec-Fahrer nach Sturz einer Radlerin gesucht

Um kurz vor 20 Uhr fuhr eine 55-jährige Radfahrerin in Begleitung ihres Mannes auf dem Fuß-/Radweg entlang der Bahngleise zwischen dem Galgenrain und dem Brückenweg. Ihr kamen zwei Pedelec-Fahrer entgegen. Die bisher unbekannte Pedelec-Fahrerin sei in der Mitte des Weges gefahren, weshalb die 55-jährige Radfahrerin zu Fall kam. Bei dem Sturz zog sie sich eine Fraktur des linken Unterarms zu. Die beiden Pedelec-Fahrer fuhren ohne anzuhalten in Richtung Bahnhof weiter. Ob sie den Sturz der Frau bemerkten, ist derzeit nicht bekannt. Die 55-Jährige wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Wasserlos gebracht.

Beide Pedelec-Fahrer können wie folgt beschrieben werden. Frau: circa 60 Jahre alt, gelbe Jacke, weißer Helm. Mann: circa 60 - 65 Jahre alt, graue Jacke, weißer Helm. Beide trugen einen Mundschutz.

Die beiden Pedelec-Fahrer bzw. sonstige Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

Radfahrer fährt auf Pkw auf

Westerngrund. Am Donnerstag gegen 15.45 Uhr fuhr ein 63-Radfahrer auf der Frankenstraße in Richtung Unterwestern. Aus Unachtsamkeit prallte er ungebremst in das Heck eines geparkten VW und kam zu Fall. Dabei zog sich der Mann, der keinen Fahrradhelm trug, eine Kopfplatzwunde zu. Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt begab er sich eigenständig in ärztliche Behandlung. Der Schaden an Rad und Pkw wird auf 500 Euro geschätzt

Unfallflucht

Alzenau. Am Donnerstag zwischen 08.00 und 17.45 Uhr wurde ein VW, der auf einem Firmengelände im Industriegebiet Alzenau Süd B abgestellt war, von einem unbekannten Fahrzeug angefahren. Der Verursacher, bei dem es sich um eine Lkw gehandelt haben dürfte, hinterließ einen Schaden an der linken Fahrzeugseite (circa 1.500 Euro).

Auffahrunfall

Mömbris-Niedersteinbach. Bei einem Auffahrunfall in Niedersteinbach entstand am Donnerstagnachmittag ein Gesamtschaden von 5.000 Euro. Um 16.30 Uhr war ein 18-jähriger Opel-Fahrer in der Alzenauer Straße auf den BMW einer 31-jährigen Frau aufgefahren. Diese hatte verkehrsbedingt anhalten müssen. Beide Fahrer blieben unverletzt.

Müll-Lkw bleibt an Dachrinne hängen

Mömbris-Mensengesäß. Der 41-jährige Fahrer eines Müll-Lkws blieb am Donnerstagmorgen um 08.15 Uhr an der Dachrinne eines Anwesens im Erlenweg hängen. Dabei riss ein an dem Fahrzeug angebrachter Hydraulikschlauch ab und verursachte eine Ölspur. Diese musste durch die Feuerwehr Mömbris abgebunden werden. Der Schaden beträgt circa 1.000 Euro.

Grabplatten beschädigt

Karlstein-Dettingen. Zwischen Dienstag und Mittwoch beschädigte ein Unbekannter zwei Grabplatten eines Familiengrabs auf dem Dettinger Friedhof. Da die beiden Platten komplett durchbrachen, entstand ein Schaden von 4.000 Euro.

Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

vd/Polizei Alzenau