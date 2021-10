Zwei Motorradunfälle zwischen Weckbach und Vielbrunn

Am Sonntag, um 16.45 Uhr, fuhr ein 60-jähriger mit seinem Motorrad von Weckbach in Richtung Vielbrunn. In einer Rechtskurve kam er aus bisher unbekanntem Grund nach links auf den Gegenfahrstreifen und touchierte einen entgegenkommenden VW. Er wurde dann nach rechts abgewiesen und kam dort zum Sturz. Der Kawasaki-Fahrer wurde mit multiplen Frakturen in das Krankenhaus eingeliefert. Der 74-jährige VW-Fahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 12000,- EUR.

Bereits um 13.35 Uhr kam es auf der gleichen Strecke zu einem Motorradunfall. Ein 55-jähriger kam in einer Rechtskurve zu Sturz, wobei seine Honda in einen entgegenkommenden BMW rutschte. Der Motorradfahrer und der 54-jährige BMW-Lenker wurden glücklicherweise nicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 7500,- EUR.

Mann fährt unter Alkoholeinfluss

Am frühen Montag Morgen wurde in der Hauptstraße in Kleinheubach bei einer Verkehrskontrolle eines Volvo-Fahrers festgestellt, dass der 52-jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test ergab 1,62 Promille. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen und seinen Führerschein abgeben.

Unbekannter beschädigt geparktes Auto

Am Sonntag, in der Zeit von 10.30 Uhr bis 15.00 Uhr, parkte in Bürgstadt im Mühlweg ein Ford Ka. In dieser Zeit wurde in die Heckscheibe mit einem spitzen Gegenstand 2 Löcher eingeschlagen. Der Schaden dürfte sich auf ca. 400,- EUR belaufen.