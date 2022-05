Zwei Motorradunfälle auf der B469

Der erste Unfall geschah gegen 12.45 Uhr, als ein 43-Jähriger mit seinem Kraftrad Yamaha von Mainbullau kommend nach rechts auf die B469 in Richtung Weilbach auffuhr. Beim Beschleunigen verlor der Mann die Kontrolle über sein Krad und stürzte alleinbeteiligt. Er wurde leichtverletzt ins Klinikum Erlenbach verbracht. Das nicht mehr fahrbereite Krad, an dem Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro entstand, musste abgeschleppt werden.

Gegen 17.40 Uhr ereignete sich der zweite Motorradunfall, bei dem ein 20j-ähriger Yamaha-Fahrer ebenfalls leicht verletzt wurde. Dieser befuhr die B469 von Weilbach in Richtung Miltenberg und wollte an der Breitendieler Straße nach rechts abfahren. Im Kurvenbereich verlor der junge Mann die Kontrolle über sein Kraftrad und stürzte mit diesem. Durch den Aufprall wurde der Pfosten einer Leitplanke beschädigt. Am Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden von ca. 4000 EUR. Das Krad musste ebenfalls abgeschleppt werden.

Kind läuft unvermittelt auf Fahrbahn und kollidiert mit Pkw

Miltenberg. Glimpflich verlief ein Unfall, welcher sich am Samstagnachmittag gegen 14.45 Uhr auf der westlichen Brückenabfahrt der Mainbrücke ereignete. Hier wollte ein 8-jähriger Bub die Straßenseite wechseln und rannte plötzlich und unvermittelt hinter einem geparkten Pkw auf die Straße. Trotz Vollbremsung konnte der 29-jährige Fahrer eines Pkw VW einen Zusammenstoß nicht verhindern, wodurch der Bub zu Boden geschleudert wurde. Glücklicherweise wurde der Junge durch den Anstoß nur leicht verletzt und klagte über Beinschmerzen. Er konnte nach ärztlicher Begutachtung vor Ort entlassen werden. An dem VW entstand geringer Sachschaden.

Nach Ladendiebstahl direkt in den Jugendarrest

Miltenberg. Am Samstagabend, gegen 19.55 Uhr, wurde eine 17-Jährige in einem Verbrauchermarkt in der Bischoffstraße beim Diebstahl von Nahrungsmitteln ertappt. Da sich die Diebin nicht ausweisen konnte wurde die Polizei verständigt. Bei der anschließenden Überprüfung ihrer Personalien stellte sich heraus, dass die junge Frau mit Haftbefehl gesucht wurde, weshalb sie anschließend zur Verbüßung eines Arrests direkt in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde.

Bei Fischereikontrollen Schwarzangler erwischt

Bürgstadt. Eine Streifenbesatzung der Polizei Miltenberg hat am Samstagabend gegen 18.30 Uhr einen 42jährigen Mann beim Schwarzangeln am Mainufer unterhalb der Martinsbrücke erwischt. Der Mann konnte bei der Kontrolle weder einen Fischereischein, noch eine Gewässerkarte vorzeigen. Sein Angelgerät wurde daraufhin vor Ort eingezogen. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fischwilderei.

Pkw mutwillig beschädigt

Bürgstadt. In der Zeit von 26.05.2022 bis 28.05.2022 wurde durch einen bislang unbekannten Täter die Heckschürze eines in der Kolpingstraße geparkten Pkw BMW mutwillig mit einem spitzen Gegenstand beschädigt. Der Sachschaden wird mit ca. 2000 EUR beziffert.

Kinderwagen aus Garage gestohlen

Miltenberg. Im Auweg wurde zwischen Freitagabend und Samstagfrüh aus einer unverschlossenen Garage ein schwarzer Kinderwagen der Marke Cybex gestohlen. Der Zeitwert des Kinderwagens beträgt ca. 350 EUR.

mkl/Polizei Miltenberg