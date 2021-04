Zwei Motorradfahrer bei Buchen leicht verletzt

Gegen 7.30 Uhr fuhr der Kraftradfahrer in den Kreisverkehr in der Bödigheimer Straße ein. Hierbei übersah er scheinbar, dass der vorrausfahrende Pkw verkehrsbedingt bremste. Um einen Auffahrunfall zu vermeiden, bremste er und wich nach links aus. Dadurch blockierte das Vorderrad und kam das Zweirad zu Fall. Die beiden 17-Jährigen stürzten und wurden dabei leicht verletzt. Das Kraftrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Pkw mutwillig beschädigt - Zeugen gesucht

Walldürn. Unbekannte beschädigten bereits am Dienstag vergangener Woche ein in Walldürn abgestelltes Auto. Die Täter machten sich innerhalb einer halben Stunde über den blauen VW GTI, welcher gegen 11 Uhr in der Keimstraße geparkt wurde, her und zerkratzten den Lack des Wagens an mehreren Stellen mit einem unbekannten spitzen Gegenstand. Die Reparaturkosten der unterschiedlichen Kratzer auf eine Länge von 10 bis 30 Zentimetern wird auf circa 2.000 Euro geschätzt. Zeugen der

Tat und Hinweisgeber werden gebeten, sich an den Polizeiposten Walldürn, Telefon 06282 926660, zu wenden.

Walldürn: Holzbank gestohlen - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht nach Zeugen und Hinweisgebern, die Angaben zu einem Diebstahl einer Holzbank in Walldürn machen können. Am Freitag, zwischen 16 Uhr und 20.45 Uhr, entwendeten die Unbekannten eine circa 1,50 Meter lange Ruhebank in der Otto-Hahn-Straße. Die Holzbank war direkt vor einem dortigen Lokal aufgestellt und wurde scheinbar weggetragen oder mit einem Fahrzeug abtransportiert.

Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Walldürn unter der Telefonnummer 06282 926660 zu melden.