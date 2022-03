Zwei Mopeds in Gemünden geklaut

Im Zeitraum von Freitag- bis Samstagabend entwendeten Unbekannte im Stadtteil Aschenroth ein Moped der Marke Simson aus dem Hofraum eines Anwesens. Zudem stahlen bisher unbekannte Täter In der Nacht auf Sonntag einen Piaggio Motorroller in weiß aus einer Garage in der Gartenstraße.

Bei Hinweisen zu den beiden Diebstählen bittet die Polizei sich unter der Nummer 09351/97410 zu melden.

Motorradfahrer kommt zwischen Aura und Fellen von der Straße ab

Am Sonntagnachmittag ist ein 32-jähriger Motorradfahrer auf der Staatsstraße 2303 zwischen Aura und Fellen von der Fahrbahn abgekommen. Er beschädigte einen Leitpfosten und kam auf einer Wiese zu Fall. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt.

Verkehrsunfall mit Sachschaden in Gemünden

Am Samstagnachmittag sind an der Kreuzung „Schöne Aussicht“ zwei Autos zusammengestoßen, nachdem ein 27-jähriger VW-Fahrer die Vorfahrt eines 62-jährigen Daimler-Fahrers missachtete. Beide Fahrer blieben unverletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 5.500 Euro geschätzt.

Roller ohne Versicherung in Gemünden angehalten

Am Freitag Abend hat die Polizei einen Rollerfahrer angehalten, dessen Fahrzeug ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen hatte. Da der 35-jährige Fahrer zudem leicht alkoholisiert war, wurde eine Weiterfahrt mit dem Roller untersagt. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Wildunfall mit Biber zwischen Burgsinn und Reineck

Am Freitagabend hat eine 29-jährigere Autofahrerin einen Biber überfahren, der die Staatsstraße 2303 zwischen Reineck und Burgsinn überquerte. Am VW der Fahrerin entstand ein Sachschaden von circa 500 Euro.

joma